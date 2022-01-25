Знаменита американська зірка долучилася до багатьох закордонних знаменитостей та приміряла виріб від українських дизайнерок Каті Зубарєвої та Асі Вареци.

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Рудоволоса акторка одягнула чорний костюм з люрексовою блискучою ниткою. Виріб складався з подовженої чорної сорочки з коміром та розкльошеними руками та вільних штанів з розкльошеним низом. Коштує костюм на сайті бренду понад 7 тисяч гривень.

Вечірній look акторка довершила мінімалістичним молочним клатчем від Hunting Season та сережками-ланцюжками з діамантами. Вона вклала волосся у легенькі хвильки, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на коричнево-чорні повіки та персиковий блиск на губах.

Ефектний аутфіт в українському костюмі опублікувала на своїй особистій сторінці в інстаграмі голлівудська стилістка Кейт Янг. Ймовірно, саме вона підібрала Джулії розкішний образ. Вона одягає Селену Гомес, Дженніфер Лоуренс, Дакоту Джонсон та багатьох інших.



Модний образ Джуліанни Мур / Фото з інстаграму стилістки



Модний образ Джуліанни Мур / Фото з інстаграму стилістки



Модний образ Джуліанни Мур / Фото з інстаграму стилістки