Знаменитая американская звезда присоединилась ко многим зарубежным знаменитостям и примерила изделие от украинских дизайнеров Кати Зубаревой и Аси Варецы.

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Рыжеволосая актриса надела черный костюм с люрексовой блестящей нитью. Изделие состояло из удлиненной черной рубашки с воротником и расклешенными руками и свободных брюк с расклешенным низом. Стоит костюм на сайте бренда более 7 тысяч гривен.

Вечерний look актриса довершила минималистичным молочным клатчем от Hunting Season и серьгами-цепочками с бриллиантами. Она уложила волосы в легкие волны, а на лице сделала макияж с акцентом на коричнево-черные веки и персиковый блеск на губах.

Эффектный аутфит в украинском костюме опубликовала на своей личной странице в инстаграме голливудский стилист Кейт Янг. Вероятно, именно она подобрала Джулии роскошный образ. Она одевает Селену Гомес, Дженнифер Лоуренс, Дакоту Джонсон и многих других.



Модный образ Джулианны Мур / Фото из инстаграма стилиста



Модный образ Джулианны Мур / Фото из инстаграма стилиста



Модный образ Джулианны Мур / Фото из инстаграма стилиста