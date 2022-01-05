28-річна зірка з’явилася на новорічній вечірці в головному уборі бренду Ruslan Baginskiy. Виконавиця обрала кепі Crystal Baker Boy з нової колекції.

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Виріб повністю прикрашений 64 кристалами, які ефектно переливаються. Коштує такий виріб на сайті понад 31 тисячу гривень. Співачка зібрала волосся у хвіст, втім випустила кілька пасм волосся.

Епатажна співачка обрала для світського виходу відверту сукню чорного кольору. Авторський пояс з пряжкою та широкою бретелькою на один бік прикрив груди знаменитості. Також виріб оздоблений чималим вирізом на животі.

Таке комбо вражаючої сукні та блискучого кепі допомогло Майлі Сайрус, як завжди, привернути до себе увагу велику кількість людей. Довершили образ знаменитості масивні персні та браслет.

Нещодавно балаклаву з кристалами одягнула давня подруга бренду – Мадонна. Співачка ще кілька років тому спричинила справжнісінький фурор, одягнувши кепі та капелюх від бренду Ruslan Baginskiy.