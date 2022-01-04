Відома модель та дієтологиня Мей Маск вже не вперше одягається в речі від українських дизайнерів. Прогресивна жінка любить стильно одягатися, тому залюбки обирає модні речі не лише від люксових марок, але й брендів різних країн.

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У перші дні нового року 73-річна знаменитість обрала вбрання від українських дизайнерів.

Образ Мей Маск

На новорічні канікули у Швейцарію Мей Маск відправилася у бежевому стьобаному пуховику від українського бренду IENKI IENKI. Модель обрала виріб з нової колекції Winter 21/22. Бренд IENKI IENKI був заснований в Києві в 2016 році Дмитром Євенко. Пуховики швидко набрали популярності в цілому світі та досі не здають своїх позицій.

Одяг IENKI IENKI носять Белла і Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Ірина Шейк, Кортні Кардашян, Гейлі Бібер та багато інших.

На низ Мей Маск одягнула класичні сині джинси та коричневі черевики. У якості головного убору знаменитість одягнула молочну балаклаву від української дизайнерки Світлани Бевзи.

Для створення осінньо-зимового вбрання дизайнерка надихнулася ключовою фігурою в українській історії – княгинею Ольгою, яка правила країною у Х столітті. За основу був узятий головний убір княгині Ольги – балаклава, що стала ключовим предметом колекції.

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Зараз такі балаклави перебувають на піку популярності, тож Мей Маск не відстає від трендів та демонструє своїй багатотисячній аудиторії цікаву стилізацію модного головного убору з пуховиком. Свій look зірка доповнила коричневими сонцезахисними окулярами.