Зірки стрітстайлу та модниці почали публікувати на своїх сторінках в інстаграмі стільки стильних образів, що балаклава вже не здається якимось дивакуватим аксесуаром. В холодну пору року такий виріб ще й дуже теплий.

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У наш час балаклави є частиною спорядження для занять лижними видами спорту, втім вже зараз вони опинилися на піку популярності. Дехто вважає, що балаклава набула розголосу після того, як Кім Кардашян з’явилася на Met Gala, приховавши обличчя чорною тканиною.

Втім українська дизайнерка Світлана Бевза продемонструвала балаклаву набагато швидше. Під час Тижня моди у Нью-Йорку дизайнерка показала колекцію осінь-зима 2021. На створення вбрання Світлану надихнула княгиня Ольга.

Будучи однією з ключових фігур в нашій історії, образ княгині Ольги вгадується в силуетах суконь і пальто, білому кольорі і балаклавах, натхнених головним убором княгині.



Балаклава з колекції Bevza / Фото з інстаграму

Балаклава з року в рік намагалася просочитися в модні тенденції. Раніше балаклавою робили головним елементом гардероба у своїх колекціях бренди Calvin Klein, Paco Rabanne, Alexander Wang і Gucci.



Балаклава з колекції Gucci / Фото з інстаграму

Мінус балаклави – руйнування будь-яких зачісок. На важливі події її одягати не варто, а от для буденних прогулянок вона підійде ідеально, захистивши волосся від перепаду температури, а ваше обличчя від обмороження.

Інстаграм-модниці обирають яскраві балаклави, які роблять образ помітнішим, або ж навпаки – класичних кольорів, створюючи total look.

Балаклави чудово виглядають з традиційними жіночними пальтами, з шубами nf пуховиками. І найвищий ступінь конспірації – балаклава в поєднанні з чорними сонцезахисними окулярами.



Балаклава – головний тренд зими / Фото з інстаграму



Балаклава – головний тренд зими / Фото з інстаграму



Балаклава – головний тренд зими / Фото з інстаграму



Балаклава – головний тренд зими / Фото з інстаграму



Балаклава – головний тренд зими / Фото з інстаграму



Балаклава – головний тренд зими / Фото з інстаграму



Балаклава – головний тренд зими / Фото з інстаграму