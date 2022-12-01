У кожному модному глянці в мережі ви знайдете статтю про стиль принцеси Діани. Для знаменитості мода може й не стояли на першому місці, втім Леді Ді знала, що постійно буває в центрі уваги, тож дозволяла собі під час кожного світського виходу експериментувати та вражати публіку елегантним вбранням.

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Досі принцеса Уельська залишається об’єктом наслідування для мільйонів людей в цілому світі. Про стиль принцеси Діани написано чимало матеріалів. Читаючи про знаменитість ви могли простежити, що Діана з’являлася перед камерами найчастіше в сукнях мінімалістичного крою, штанних костюмах, блузах та спідницях. Вільний час вона любила проводити в кросівках, велосипедках, худі та розслаблених футболках.

Fashion 24 вирішив розповісти читачам про улюблені сумки знаменитості, які досі не втрачають своєї актуальності.

Lady Dior

Бренд Dior перейменував свою мінімалістичну чорну сумку одразу після того, як її почала активно носити Леді Ді. У 1996 році Бернадетт Ширак подарувала принцесі модель Chouchou, а після частої появи знаменитості перед пресою та фотографами бренд вирішив її перейменувати. У 2022 році така сумка не втрачає актуальності. Цю культову модель носять світові трендсеттери та знаменитості.



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото з Pinterest



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото з Pinterest

Gucci Diana

У 1996 році у руках принцеси Діани опинився аксесуар, який вмить завоював її любов – сумка з бамбуковими ручками від бренду Gucci. Увесь рік знаменитість з’являлася з бежевою сумкою-тоутом в хроніках стрітстайлу.

1 липня 2021 року вперше з того моменту, коли сумка привернула увагу королівської особи, креативний директор бренду Алессандро Мікеле перевипустив модель, яку світ побачив у 1991 році. Судячи з того, як інфлюенсери швидко розносять світом гарячі новинки, скоро улюблена сумка принцеси Діани з’явиться в колекціях багатьох модниць.



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото з Pinterest



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото з Pinterest

Chanel

Діана часто з’являлася перед камерами зі стьобаною сумкою від популярного французького бренду Chanel. Чорна мінімалістична сумка із золотистим ланцюжком на очі британських фотографів не потраплялася, оскільки королівський дрес-код забороняв принцесі носити заморські бренди. Втім у Францію ікона стилю завжди брала з собою свій улюблений аксесуар, який своєю компактністю досі користується популярністю у зірок стрітстайлу.



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото з Pinterest

Versace

Лед Ді пов’язувала тепла дружба з дизайнером бренду Джанні Версаче, який загинув на місяць швидше від принцеси Уельської. З сумками від Versace знаменита білявка з’являлася досить часто.

Найбільше принцеса Діана любила класичну прямокутну модель прикрашену фірмовою емблемою із зображенням Медузи Ронданіні. Востаннє Діана довершила нею образ на похоронах Версаче 22 липня 1997 року.



Улюблені сумки принцеси Діани / Фото з Pinterest

Ferragamo