Звезды стритстайла и модницы начали публиковать на своих страницах в инстаграме столько стильных образов, что балаклава уже не кажется каким-то странным аксессуаром. В холодное время года такое изделие еще и очень теплое.

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В настоящее время балаклавы являются частью снаряжения для занятий лыжными видами спорта, впрочем, уже сейчас они оказались на пике популярности. Некоторые считают, что балаклава получила известность после того, как Ким Кардашян появилась на Met Gala, скрывая лицо черной тканью.

Впрочем, украинская дизайнер Светлана Бевза продемонстрировала балаклаву гораздо раньше. Во время Недели моды в Нью-Йорке дизайнер показала коллекцию осень-зима 2021. На создание наряда Светлану вдохновила княгиня Ольга.

Будучи одной из ключевых фигур в нашей истории, образ княгини Ольги угадывается в силуэтах платьев и пальто, белом цвете и балаклавах, вдохновленных головным убором княгини.



Балаклава из коллекции Bevza / Фото из инстаграма

Балаклава из года в год пыталась проникнуть в модные тенденции. Ранее балаклавы делали главным элементом гардероба в своих коллекциях бренды Calvin Klein, Paco Rabanne, Alexander Wang и Gucci.



Балаклава из коллекции Gucci / Фото из инстаграма

Минус балаклавы – разрушение любых причесок. На важные события ее надевать не стоит, а вот для обычных прогулок она подойдет идеально, защитив волосы от перепада температуры, а ваше лицо от обморожения.

Инстаграм-модницы выбирают яркие балаклавы, которые делают образ более заметным, или же наоборот – классических цветов, создавая total look.

Балаклавы прекрасно смотрятся с традиционными женственными пальто, с шубами и пуховиками. И самая высокая степень конспирации – балаклава в сочетании с черными очками.



Балаклава – главный тренд зимы / Фото из инстаграма



Балаклава – главный тренд зимы / Фото из инстаграма



Балаклава – главный тренд зимы / Фото из инстаграма



Балаклава – главный тренд зимы / Фото из инстаграма



Балаклава – главный тренд зимы / Фото из инстаграма



Балаклава – главный тренд зимы / Фото из инстаграма



Балаклава – главный тренд зимы / Фото из инстаграма