Глядя на откровенные образы Джей Ло, трудно поверить, что ей уже 52 года. Певица постоянно поддерживает свое тело в тонусе, регулярно занимается спортом, поэтому может охотно выйти на сцену в сексуальном платье.

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Исполнительница вместе с певцом Малумой отправилась на программу The Tonight Show с Джимми Фэллоном. Музыканты представили новую песню из фильма "Первый встречный", в котором Джей Ло играет главную роль с музыкантом Малумой и Оуэном Уилсоном.

На сцену знаменитость вышла в суперэффектном платье. Стилисты подобрали для нее молочное платье, состоявшее из юбки длины макси и бра. Платья соединяли вертикальные и горизонтальные шнурки. Сексуальное платье знаменитость примерила от бренда Grace Ling.

В оригинальном платье черного цвета ранее появлялась бразильская модель Алессандра Амбросио, а для Дженнифер Лопес индивидуально сшили платье в молочном цвете. Эффектное платье удачно подчеркнуло подтянутый живот и пресс звезды.

Артистка надела сверху укороченный жакет с удлиненными рукавами. Она распустила волосы, добавила к образу золотые кольца и массивные серьги. Визажисты, как всегда, сделали на лице насыщенный макияж в любимых коричнево-золотистых тонах певицы.



Эффектный образ Дженнифер Лопес / Фото из Getty Images