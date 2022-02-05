Джессика Честейн сейчас особенно на слуху, ведь недавно вышел фильм с ее участием "Код 355". Актриса сыграла агента ЦРУ, которая создала свою команду по спасению мира, пригласив в нее немецкого агента, бывшую напарницу с разведки МИ-6 и психолога из Колумбии.

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Зрители увидели вооруженные погони по улицам Парижа, рынкам Марокко и торжественные приемы в особняках Шанхая. В разных сценах Джессика появлялась в роскошных вечерних и романтических платьях, а также примеряла на себя элегантные брючные костюмы. Образы в фильме для звезды составлял Ральф Лорен, а вот для светского выхода Честейн воспользовалась услугами звездной стилистки Элизабет Стюарт.

Эффектная рыжеволосая актриса примерила на себя желтую шифоновую блузу со шлейфом. На низ она надела классические синие брюки, а сверху накинула костюмный жакет. Образ 44-летней знаменитости соответствует цветам украинского флага.

Стилисты Джессики уложили ее волосы в легкие локоны, а на лице создали нежный макияж в персиковых тонах.

Роскошный образ Джессики Честейн / Фото из инстаграма актрисы