Джессіка Честейн зараз особливо на слуху, адже нещодавно вийшов фільм за її участі "Код 355". Акторка зіграла агентку ЦРУ, яка створила свою команду з порятунку світу, запросивши до неї німецького агента, колишню напарницю з розвідки МІ-6 та психолога з Колумбії.

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Глядачі побачили збройні погоні вулицями Парижа, ринками Марокко та урочисті прийоми в особняках Шанхаю. У різних сценах Джессіка з’являлася у розкішних вечірніх та романтичних сукнях, а також приміряла на собі елегантні штанні костюми. Образи у фільмі для зірки складав Ральф Лорен, а от для світського виходу Честейн скористалася послугами зіркової стилістки Елізабет Стюарт.

Ефектна рудоволоса акторка приміряла на собі жовту шифонову блузу з шлейфом. На низ вона одягнула класичні сині штани, а зверху накинула костюмний жакет. 44-річний образ знаменитості відповідає кольорам українського прапора.

Стилісти Джессіки вклали її волосся у легкі локони, а на обличчі створили ніжний макіяж у персикових тонах.



Розкішний образ Джессіки Честейн / Фото з інстаграму акторки