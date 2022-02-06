Дивлячись на відверті образи Джей Ло, важко повірити, що їй вже 52 роки. Співачка постійно підтримує своє тіло в тонусі, регулярно займається спортом, тож може залюбки вийти на сцену в сексуальній сукні.

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Виконавиця разом зі співаком Малумою відправилася на програмуThe Tonight Show із Джиммі Феллоном. Музиканти представили нову пісню з фільму "Одружись зі мною", в якому Джей Ло грає головну роль з музикантом Малумою та Овеном Вілсоном.

На сцену знаменитість вийшла у суперефектній сукні. Стилісти підібрали для неї молочну сукню, що складалася зі спідниці довжини максі та бра. Плаття з’єднували вертикальні та горизонтальні шнурки. Сексуальне плаття знаменитість приміряла від бренду Grace Ling.

В оригінальній сукні чорного кольору раніше з’являлася бразильська модель Алессандра Амбросіо, а для Дженніфер Лопес індивідуально пошили плаття в молочному кольорі. Ефектна сукня вдало підкреслила підтягнутий живіт та прес зірки.

Артистка одягнула зверху вкорочений жакет з подовженими рукавами. Вона розпустила волосся, додала до образу золоті перстні та масивні сережки. Візажисти, як завжди, зробили на обличчі насичений макіяж в улюблених коричнево-золотистих тонах співачки.



Ефектний образ Дженніфер Лопес / Фото з Getty Images