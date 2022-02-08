Жозефин Скривер – одна из самых популярных бывших "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret. Она приобрела безумную популярность и является примером для многих модниц.

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За инстаграм-страницей девушки следит 7 миллионов поклонников со всего мира, которые часто вдохновляются образами манекенщицы.

В преддверии Жозефин посетила вечеринку вместе со своей подругой Жасмин Тукс, с которой недавно создала общий бренд спортивной одежды. Красавица также сделала ставку на кожаную вещь в гардеробе и выглядела просто безупречно.

Образ Жозефин Скривер

Модель надела короткое кожаное платье без бретелек. Минималистичный образ Жози дополнила брутальными ботинками на тракторной подошве от бренда Prada.

Сверху красавица накинула на плечи бархатный удлиненный блейзер. Ее look завершила черная сумка от бренда Dolce&Gabbana.

Жозефин дополнила образ минималистической цепочкой на шее, причесала высокий хвост в горе и сделала базовый макияж.

Стильный образ Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели

Стильный образ Жозефин Скривер / Фото из инстаграма модели