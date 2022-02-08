Жозефін Скрівер – одна з найпопулярніших колишніх "ангелів" білизняного бренду Victoria's Secret. Вона здобула шалену популярність і є прикладом для багатьох модниць.

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За інстаграм-сторінкою дівчини стежить 7 мільйонів прихильників зі всього світу, які часто надихаються образами манекенниці.

Напередодні Жозефін відвідала вечірку разом зі своєю подругою Жасмін Тукс, з якою нещодавно створила спільний бренд спортивного одягу. Красуня також зробила ставку на шкіряну річ в гардеробі і виглядала просто бездоганно.

Образ Жозефін Скрівер

Модель одягнула коротку шкіряну сукню без бретельок. Мінімалістичний образ Жозі доповнила брутальними черевиками на тракторній підошві від бренду Prada.

Зверху красуня накинула на плечі оксамитовий подовжений блейзер. Її look довершила чорна сумка від бренду Dolce & Gabbana.

Жозефін доповнила образ мінімалістичним ланцюжком на шиї, зачесала високий хвіст в горі та зробила базовий макіяж.



Стильний образ Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі



Стильний образ Жозефін Скрівер / Фото з інстаграму моделі