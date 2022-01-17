Як завжди, в середині січня у Мілані розпочинається Тиждень чоловічої моди. Почесною моделлю в цьому році став музикант Machine Gun Kelly, який відкривав та закривав показ бренду Dolce &Gabbana. Колсон Бейкер презентував на собі новинки осіньо-зимової колекції чоловічої лінії.

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Підтримати коханого прийшла його новоспечена наречена Меган Фокс. Очевидно, зірка сумує за червоними доріжками, на яких вона часто демонструвала відверті образи, тому на показ підібрала для себе мереживний аутфіт.

Знаменитість, яка сиділа в першому ряду, з’явилася перед камерами у сітчастому боді з мереживом на бра на бретельках, доповнивши його шкіряними штанами зі шнурівкою вздовж всієї ноги.

Меган довершила образ чорними туфлями на підборах, сріблястою сумкою та широким чокером.



Відвертий образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі

Колсон Бейкер відкривав показ у білосніжному костюмі шипами, а закривав – у чорному виробі з блискітками. Після завершення шоу він зробив фото разом зі своєю коханою.



Відвертий образ Меган Фокс та Колсона Бейкера / Фото з інстаграму

В Італію Меган прилетіла зі своєю стилісткою Мейв Рейлі. За її порадами на вечірку після показу акторка приміряла сексуальну мінісукню з прозорого матеріалу. Знаменитість любить епатувати, тому з’явилася перед усіма в мереживній сукні з-під якої виднілася її чорна спідня білизна.

Ефектний образ довершили довгі золотисті прикраси від Dolce &Gabbana, яскравий макіяж з акцентом на червоних губах та чорні босоніжки на масивній платформі.



Відвертий образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі



Відвертий образ Меган Фокс / Фото з інстаграму Мейв Рейлі