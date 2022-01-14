Відома манекенниця не любить ділитися в інстаграмі своїми модними образами. Тривалий час у неї була депресія через соціальну мережу, оскільки фанати Селени Гомес часто її хейтили в коментарях, після чого вона була змушена закрити коментарі.

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Тепер 40-мільйонна армія прихильників Гейлі чекає на нові образи від її стилістки Мейв Рейлі або стрітстайл-фотографів. Останні підібралися до знаменитості вкрай близько, зробивши фото в її розкішному образі з улюбленого матеріалу.

Модель є затятою любительницею шкіряних речей. У її гардеробі є чимало корсетів, топів, жакетів, штанів та верхнього одягу, який вона з радістю носить всі сезони.

Модні інфлюенсери зараз часто приміряють на собі зухвалі образи, надихаючись стилем Нео з фільму "Матриця". Легендарні чорні ансамблі досить легко вписуються у сучасне життя.

Образ Гейлі Бібер

Нещодавно модель відвідала вечірку з нагоди запуску нової колаборації Фая Хадри й бренду окулярів Oliver Peoples. Гейлі одягнула вінтажний топ від Gucci, який створив тодішній креативний директор Том Форд. Образ доповнили прямі шкіряні штани.

Зверху Гейлі одягнула довгий тренч від одного з улюблених польських брендів Magda Butrym. Модний аутфіт довершили туфлі з гострим металевим носком і відкритою п’яткою з нової колекції Saint Laurent.

Знаменитість зачесала волосся в пучок та додала образу родзинки завдяки золотим сережкам, кільком ланцюжкам на шиї та перснями.



Ефектний аутфіт Гейлі Бібер / Фото з Vogue