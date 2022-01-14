Модниця давно вже не відпочивала в теплих краях, тому до своєї мандрівки підготувалася ретельно. Білявка вирішила виділитися на тлі інших зірок, які також проводять свою відпустку на відпочинку.

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Ельза обрала стильний купальник зі спідницею-бандо від бренду Tropic Of C, який заснувала її зіркова подруга Кендіс Сванепул. Шведка одягнула модель блідо-рожевого відтінку, що складається з ліфу на зав’язках, бікіні та спідниці. Такий ефектний та незвичний виріб вдало підкреслив струнку талію моделі.

Літній образ Ельза доповнила денімовою панамою молочного кольору від Jacquemus.



Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Згодом манекенниця показала ще один стильний комплект – купальник з шортами, який виглядає однаково ефектно, як і попередній виріб.

Модель приміряла двоярусний вінтажний виріб, пошитий з жовтого та оранжевого поліестеру. Купальник складається з крихітного ліфа без зав’язок та шортів. Обраний комплект також справив на прихильників позитивний вав-ефект. Ельза доповнила образ сонцезахисними окулярами з білою оправою.



Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі