Модниця давно вже не відпочивала в теплих краях, тому до своєї мандрівки підготувалася ретельно. Білявка вирішила виділитися на тлі інших зірок, які також проводять свою відпустку на відпочинку.

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Ельза обрала стильний купальник зі спідницею-бандо від бренду Tropic Of C, який заснувала її зіркова подруга Кендіс Сванепул. Шведка одягнула модель блідо-рожевого відтінку, що складається з ліфу на зав’язках, бікіні та спідниці. Такий ефектний та незвичний виріб вдало підкреслив струнку талію моделі.

Літній образ Ельза доповнила денімовою панамою молочного кольору від Jacquemus.

Особливі купальники Ельзи Госк
Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Особливі купальники Ельзи Госк
Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Згодом манекенниця показала ще один стильний комплект – купальник з шортами, який виглядає однаково ефектно, як і попередній виріб.

Модель приміряла двоярусний вінтажний виріб, пошитий з жовтого та оранжевого поліестеру. Купальник складається з крихітного ліфа без зав’язок та шортів. Обраний комплект також справив на прихильників позитивний вав-ефект. Ельза доповнила образ сонцезахисними окулярами з білою оправою.

Особливі купальники Ельзи Госк
Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі

Особливі купальники Ельзи Госк
Особливі купальники Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі