Известная манекенщица не любит делиться в инстаграме своими модными образами. Долгое время у нее была депрессия из-за социальной сети, поскольку фанаты Селены Гомес часто ее хейтили в комментариях, после чего она была вынуждена закрыть комментарии.

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Теперь 40-миллионная армия поклонников Хейли ждет новых образов от ее стилистки Мейв Рейли или стритстайл-фотографов. Последние подобрались к знаменитости крайне близко, сделав фото в ее роскошном образе из любимого материала.

Модель является ярой любительницей кожаных вещей. В ее гардеробе есть немало корсетов, топов, жакетов, брюк и верхней одежды, которую она с радостью носит все сезоны.

Модные инфлюенсеры сейчас часто примеряют на себе дерзкие образы, вдохновляясь стилем Нео из фильма "Матрица". Легендарные черные ансамбли довольно легко вписываются в современную жизнь.

Образ Хейли Бибер

Недавно модель посетила вечеринку по случаю запуска новой коллаборации Фая Хадри и бренда очков Oliver Peoples. Хейли надела винтажный топ от Gucci, который создал тогдашний креативный директор Том Форд. Образ дополнили прямые кожаные брюки.

Сверху Хейли надела длинный тренч от одного из любимых польских брендов Magda Butrym. Модный аутфит довершили туфли с острым металлическим носком и открытой пяткой из новой коллекции Saint Laurent.

Знаменитость зачесала волосы в пучок и добавила образу изюминки благодаря золотым серьгам, нескольким цепочкам на шее и перстнями.



Эффектный аутфит Хейли Бибер / Фото с Vogue