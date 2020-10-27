Одна з найсексуальніших моделей світу Емілі Ратажковскі чекає на появу первістка. І поки весь світ із захватом оглядає фото вагітної красуні, журналісти 24 каналу вирішили пригадати її бурхливі та сексуальні ролі в кіно.

Емілі Ратажковскі вагітна

Ввечері 26 жовтня Емілі Ратажковскі змусила весь світ говорити про себе. Модель оголосила про свою першу вагітність, поширивши у мережі досить відверті знімки.

Дивіться також Секс втрьох і оголення: найспекотніші еротичні кадри з серіалу "Еліта" – 18+

Провокативні світлини манекенниця зробила спеціально для нового випуску Vogue. Емілі Ратажковскі позувала перед камерою повністю голою, щоб показати свій округлий живіт. Така еротична провокація сподобалась її прихильникам, які із захватом почали вітати майбутню матусю.

Не менш провокативними і відвертими є ролі Емілі Ратажковскі в кіно. Журналісти 24 каналу підібрали найгарячіші кадри моделі та актриси, які встигли розбурхати світ.

Найсексуальніші ролі Ратажковскі в кіно

Емілі Ратажковскі – одна з небагатьох відомих красунь, яка навіть скромне вбрання може перетворити на спокусливе. Тому її поява в кадрі одразу ж приковує увагу глядачів.

Цікаво 15 еротичних сцен, при згадці яких актори ніяковіють: кадри 18+

Зніматись у кіно дівчина почала ще у 2004 році, проте короткометражні фільми і епізодичні ролі не мали шаленого успіху. Та вже у трилері "Загублена", який вийшов на екрани у 2014 році, Емілі Ратажковскі зуміла вразити прихильників. Тут вона зіграла сексуальну брюнетку, яка є коханкою головного героя. Відтак в еротичній сцені глядачі змогли помилуватись оголеними грудьми моделі.



Емілі Ратажковскі в еротичній сцені / Фото Pinterest

Запальний секс в авто Емілі Ратажковскі показала у драмі "Круїз". У цій стрічці модель зіграла дівчину з єврейської родини, яка закохалась у вуличного хулігана.

Дивіться трейлер до фільму "Круїз": відео

Не менш звабливо актриса виглядала у фільмі "Мистецтво обману". За сюжетом, Емілі Ратажковскі зіграла звабливу шахрайку, яка має чимало боргів. Щоб все повернути, дівчина погоджується стати напарницею досвідченого злодія, який готує велике пограбування. І пристрасті цій парочці не позичати.



Сексуальна Емілі Ратажковскі / Фото Pinterest



Кадр з фільму "Мистецтво обману" / Фото Pinterest

Рекомендуємо Еротичні фільми з надто відвертими сценами, які захочеться повторити вдома: 18+

Та найспекотнішою стрічкою у фільмографії Емілі Ратажковскі є трилер "Ласкаво просимо додому". У стрічці актриса перевтілилась у закохану дівчину, яка випадково стає учасницею жорстокої гри психопата.



Емілі Ратажковскі у фільмі "Ласкаво просимо додому" / Фото Планета кіно

Перед камерою Емілі Ратажковскі чимало разів оголювалась, демонструючи глядачам розкішну фігуру. Чого варта тільки її сцена з відвертими іграми в ліжку.

Дивіться еротичну сцену з фільму : відео 18+

Еротичні сцени для Емілі Ратажковскі давно є частиною життя. В одному з інтерв'ю дівчина зізналась, що не розуміє жінок, які соромляться демонструвати своє тіло та засуджують тих, хто це робить. Натомість Емілі Ратажковскі закликає своїм прикладом руйнувати стереотипи та доводити всім, що фігура не впливає на привабливість і сексуальність жінки.

Дивіться найспекотніші кадри з Емілі Ратажковскі в кіно: відео 18+