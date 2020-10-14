Іспанський серіал "Еліта" має шалену популярність у світі. І це не дивно, адже стрічка не тільки розказує про підлітків, але й показує інтимні експерименти молоді. Які найгарячіші сцени є в "Еліті" – дивіться у пікантній добірці.

Що відомо про серіал "Еліта"

Серіал розповідає про елітну іспанську школу Las Encinas, передає 24 канал. Сюди на навчання приходять виключно діти багатіїв, які звикли жити, ні в чому собі не відмовляючи.

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Та звичайні будні іспанської еліти змінюються, коли до їхньої школи переводять трьох новачків – Надю, Кріса і Самуеля. Один із навчальних закладів Мадрида зруйнувала пожежа, тому старшокласників направили на навчання до Las Encina. І з приходом нових головних героїв можна побачити відмінності між людьми, які зростали у багатих родинах, і жителів бідних районів. Окрім цього, автори порушили теми любові, ненависті, дружби, зради і, звісно ж, фінансової нерівності.

І хоч серіал має динамічні перипетії, не бракує тут і еротики. Старшокласники закохуються та залюбки вдаються до експериментів зі своїми партнерами.

5 еротичних сцен у серіалі "Еліта"

Секс втрьох, оголення, інтим в басейні чи машині – еротичних кадрів у серіалі "Еліта" не бракуватиме глядачам. А секс-символом проєкту з легкістю можна назвати актрису Естер Еспосіто.

Запальна іспанка перевтілилась у багатійку Карлу, яка не проти зі своїми обранцями розкуте інтимне життя.

Дивіться найгарячіші моменти з Карлою у серіалі "Еліта": відео 18+

Найпристраснішими стосунками Карли є роман з Самюелем.

Дивіться еротичну сцену Карли та Самюеля: відео 18+

Ще однією запальною зіркою "Еліти" є актриса Марія Педраса. Дівчина неодноразово приголомшувала світ еротичними кадрами у мережі.

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Та не менш спокусливою постає і її героїня в серіалі "Еліта" – Марина Нуньєр Осуна. І в цьому можна з легкістю переконатись із її спільних кадрів з Нано.

Дивіться спекотні фрагменти стосунків Марини і Нано в "Еліті": відео

Ще гарячіше у серіалі "Еліта" показали секс втрьох. На такий інтим Карла наважилась з двома красенями – Полом і Крістіаном.

Дивіться кадри з сексом втрьох з серіалу "Еліта": відео 18+

Окрім цього, Поло, Валеріо і Каєтана також ледь не наважились на спекотний інтим у басейні, що виглядало дуже спокусливо у кадрі.

Дивіться еротичний фрагмент з серіалу "Еліта": відео 18+

Наразі до виходу готують 4 сезон серіалу "Еліта". Перші епізоди повинні з'явитись на Netflix у 2021 році, відтак на глядачів чекатиме нова порція підліткових перипетій, розбавлених еротичними сценами.