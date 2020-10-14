Испанский сериал "Элита" имеет бешеную популярность в мире. И это неудивительно, ведь лента не только рассказывает о подростках, но и показывает интимные эксперименты молодежи. Какие самые горячие сцены есть в "Элите" – смотрите в пикантной подборке.

Что известно о сериале "Элита"

Сериал рассказывает об элитной испанской школе Las Encinas, передает 24 канал. Сюда на учебу приходят исключительно дети богачей, которые привыкли жить, ни в чем себе не отказывая.

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Но обычные будни испанской элиты меняются, когда в их школу переводят трех новичков – Надю, Криса и Самуэля. Одно из учебных заведений Мадрида разрушил пожар, поэтому старшеклассников направили на обучение в Las Encina. И с приходом новых главных героев можно увидеть различия между людьми, которые росли в богатых семьях, и жителями бедных районов. Кроме этого, авторы затронули темы любви, ненависти, дружбы, предательства и, конечно же, финансового неравенства.

И хоть сериал имеет динамичные перипетии, нет недостатка здесь и в эротике. Старшеклассники влюбляются и охотно прибегают к экспериментам со своими партнерами.

5 эротических сцен в сериале "Элита"

Секс втроем, обнаженка, интим в бассейне или машине – эротических кадров в сериале "Элита" хватает зрителям. А секс-символом проекта с легкостью можно назвать актрису Эстер Эспосито.

Вспыльчивая испанка перевоплотилась в богатейку Карлу, которая не прочь со своими избранниками раскрепостить интимную жизнь.

Смотрите самые горячие моменты с Карлой в сериале "Элита": видео 18+

Самыми страстными отношениями Карлы является роман с Самюэлем.

Смотрите эротическую сцену Карлы и Самюэля: видео 18+

Еще одной зажигательной звездой "Элиты" является актриса Мария Педраса. Девушка неоднократно потрясала мир эротическими кадрами в сети.

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Но не менее соблазнительной предстает и ее героиня в сериале "Элита" – Марина Нуньер Осуна. И в этом можно с легкостью убедиться из ее совместных кадров с Нано.

Смотрите жаркие фрагменты отношений Марины и Нано в "Элите": видео

Еще горячее в сериале "Элита" показали секс втроем. На такой интим Карла решилась с двумя красавцами – Полом и Кристианом.

Смотрите кадры с сексом втроем из сериала "Элита": видео 18+

Кроме этого, Поло, Валерио и Каетана также едва не решились на жаркий интим в бассейне, что выглядело очень соблазнительно в кадре.

Смотрите эротический фрагмент из сериала "Элита": видео 18+

Сейчас к выходу готовят 4 сезон сериала "Элита". Первые эпизоды должны появиться на Netflix в 2021 году, а затем зрителей ждет новая порция подростковых перипетий, разбавленных эротическими сценами.