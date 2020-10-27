Одна из самых сексуальных моделей мира Эмили Ратаковски ждет появления первенца. И пока весь мир с восторгом осматривает фото беременной красавицы, журналисты 24 канала решили вспомнить ее бурные и сексуальные роли в кино.

Эмили Ратаковски беременна

Вечером 26 октября Эмили Ратаковски заставила весь мир говорить о себе. Модель объявила о своей первой беременности, распространив в сети достаточно откровенные снимки.

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Провокационные фотографии манекенщица сделала специально для нового выпуска Vogue. Эмили Ратаковски позировала перед камерой полностью обнаженной, чтобы показать свой округлившийся живот. Такая эротическая провокация понравилась ее поклонникам, которые с восторгом начали поздравлять будущую мамочку.

Не менее провокационными и откровенными являются роли Эмили Ратаковски в кино. Журналисты 24 канала подобрали самые горячие кадры модели и актрисы, которые успели взбудоражить мир.

Самые сексуальные роли Ратаковски в кино

Эмили Ратаковски – одна из немногих известных красавиц, которая даже скромный наряд может превратить в соблазнительный. Поэтому ее появление в кадре сразу же приковывает внимание зрителей.

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Сниматься в кино девушка начала еще в 2004 году, однако короткометражные фильмы и эпизодические роли не имели огромного успеха. Но уже в триллере "Потерянная", который вышел на экраны в 2014 году, Эмили Ратаковски сумела поразить поклонников. Здесь она сыграла сексуальную брюнетку, которая является любовницей главного героя. Поэтому в эротической сцене зрители смогли полюбоваться обнаженной грудью модели.



Эмили Ратаковски в эротической сцене / Фото Pinterest

Горячий секс в авто Эмили Ратаковски показала в драме "Круиз". В этой ленте модель сыграла девушку из еврейской семьи, которая влюбилась в уличного хулигана.

Смотрите трейлер к фильму "Круиз": видео

Не менее соблазнительно актриса выглядела в фильме "Искусство обмана". По сюжету, Эмили Ратаковски сыграла соблазнительную мошенницу, у которой немало долгов. Чтобы все вернуть, девушка соглашается стать напарницей опытного вора, который готовит крупное ограбление. И страсти этой парочке не занимать.



Сексуальная Эмили Ратаковски / Фото Pinterest



Кадр из фильма "Искусство обмана" / Фото Pinterest

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Но самой жаркой лентой в фильмографии Эмили Ратаковски является триллер "Добро пожаловать домой". В фильме актриса перевоплотилась во влюбленную девушку, которая случайно становится участницей жестокой игры психопата.



Эмили Ратаковски в фильме "Добро пожаловать домой" / Фото Планета кино

Перед камерой Эмили Ратаковски не раз обнажалась, демонстрируя зрителям роскошную фигуру. Чего стоит только ее сцена с откровенными играми в постели.

Смотрите эротическую сцену из фильма: видео 18+

Эротические сцены для Эмили Ратаковски давно являются частью жизни. В одном из интервью девушка призналась, что не понимает женщин, которые стесняются демонстрировать свое тело и осуждают тех, кто это делает. Вместе с тем Эмили Ратаковски призывает своим примером разрушать стереотипы и доказывать всем, что фигура не влияет на привлекательность и сексуальность женщины.

Смотрите самые жаркие кадры с Эмили Ратаковски в кино: видео 18+