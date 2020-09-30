Наприкінці серпня голлівудський актор Бред Пітт відправився у Францію разом з новою дівчиною Ніколь Потуральські. Після повернення з Європи ексдружина Анджеліна Джолі заборонила колишньому бачитися з дітьми на 14 днів через спалах коронавірусу.

Після викриття роману голлівудського красеня Бреда Пітта з 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральські стосунки між колишнім подружжям загострились. Як повідомляє видання Us Weekly, стосунки актора з вдвічі молодшою коханою вплинули на його спілкування з дітьми. Так, Анджеліна Джолі заборонила ексчоловіку бачитися з нащадками.

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Однак, причиною такого рішення стали не ревнощі, а спалах коронавірусу в Європі. Акторка хвилюється, аби знаменитий батько не наражав дітей на небезпеку. Тому після повернення з Франції Анджеліна Джолі попросила Бреда Пітта дотримуватися двотижневого карантину.

Анджеліна наполягла на тому, щоб Бред перебував на карантині протягом 14 днів після повернення з Франції, посилаючись на зростання захворюваності коронавірусом в країні. Вона не хоче ризикувати здоров'ям своїх дітей, – повідомили інсайдери.

Варто зазначити, що голлівудський актор був готовий здати ПЛР-тести на COVID-19, щоб зменшити термін розлуки з дітьми. Однак категорична Джолі на такі умови не погодилась.

Реакція Анджеліни Джолі на новий роман Бреда Пітта

Нагадаємо, що у Францію Бред Пітт вирушив заради зйомок реклами рожевого шампанського власного виробництва. У робочу поїздку він запросив Ніколь Потуральські, з якою потрапив в об'єктив папараці в аеропорту Парижа. Закохані зупинились у маєтку Шато Міраваль, у якому актор одружувався з Джолі.

Відомо, що колишня була розлючена витівкою Пітта. Якщо раніше батьки шести дітей намагались налагодити стосунки завдяки психологу, то тепер вони припинили сімейну терапію.

Раніше у пресі з'явилась інформація, що Джолі не цікавить новий роман колишнього, якщо він не буде стосуватись спільних дітей експодружжя.