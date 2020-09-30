В конце августа голливудский актер Брэд Питт отправился во Францию вместе с новой девушкой Николь Потуральски. После возвращения из Европы экс-жена Анджелина Джоли запретила бывшему видеться с детьми на 14 дней из-за вспышки коронавируса.

После разоблачения романа голливудского красавца Брэда Питта с 27-летней немецкой моделью Николь Потуральски отношения между бывшими супругами обострились. Как сообщает издание Us Weekly, отношения актера с вдвое младшей возлюбленной повлияли на его общение с детьми. Так, Анджелина Джоли запретила бывшему мужу видеться с потомками.

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Однако, причиной такого решения стала не ревность, а вспышка коронавируса в Европе. Актриса волнуется, чтобы знаменитый отец не подвергал детей опасности. Поэтому после возвращения из Франции Анджелина Джоли попросила Брэда Питта соблюдать двухнедельный карантин.

Анджелина настояла на том, чтобы Брэд находился на карантине в течение 14 дней после возвращения из Франции, ссылаясь на рост заболеваемости коронавирусом в стране. Она не хочет рисковать здоровьем своих детей, – сообщили инсайдеры.

Стоит отметить, что голливудский актер был готов сдать ПЦР-тесты на COVID-19, чтобы уменьшить срок разлуки с детьми. Однако категоричная Джоли на такие условия не согласилась.

Реакция Анджелины Джоли на новый роман Брэда Питта

Напомним, что во Францию Брэд Питт отправился ради съемок рекламы розового шампанского собственного производства. В рабочую поездку он пригласил Николь Потуральски, с которой попал в объектив папарацци в аэропорту Парижа. Влюбленные остановились в поместье Шато Мираваль, в котором актер женился на Джоли.

Известно, что бывшая была разъярена выходкой Питта. Если раньше родители шести детей пытались наладить отношения благодаря психологу, то теперь они прекратили семейную терапию.

Ранее в прессе появилась информация, что Джоли не интересует новый роман бывшего, если он не будет касаться общих детей бывшего брака.