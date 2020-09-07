Шлюб Оззі та Шерон Осборнів свого часу був зовсім не ідеальним. Одна з подій, що підірвала їхні стосунки, став напад музиканта під дією наркотичних речовин на свою дружину. Сталось це у їхній спальній.

Лідер гурту Black Sabbath Оззі Осборн неодноразово фігурував у скандалах. Про один з таких згадала його дружина у документальному фільмі "Дев'ять життів Оззі Осборна", який 7 серпня виходить у прокат в США. За її словами, у 1989 році Оззі напав на неї та став душити, повідомляють у Metro.

До слова Оззі Озборн змінився через хворобу: співака неможливо впізнати

Сталось це після того, як Шерон вклала дітей спати і пішла до вітальні, де був чоловік. В один момент Оззі помінявся, кинув у неї стільцем і зі словами "Ми прийняли рішення, що ти повинна померти", почав душити дружину. Єдине, що врятувало жінку, це тривожна кнопка, яка була у їхньому будинку. Саме через неї до жінки прибігли на допомогу.

Все, про що я тоді думала, це мої діти. Я ні за що не залишу своїх дітей. Це було найстрашніше, чого я могла очікувати,

– поділилась спогадами Шерон Осборн.

Після цього інциденту Оззі пред'явили звинувачення в замаху на вбивство дружини. Незважаючи на сімейні проблеми, пара перебуває у шлюбі з 1982 року. У 2017-му, на 35-му році спільного життя подружжя оновило свої шлюбні обітниці. У пари є троє дітей: Келлі, Джек та Еймі. У чоловіка також є троє дітей від першого шлюбу з Телмою Райлі: Джессіка, Елліот та Луї. Додамо, що 71-річний співак Оззі Осборн наразі страждає на хворобу Паркінсона.



Оззі та Шерон Осборни / Getty Images