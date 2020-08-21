Популярна британська співачка та акторка Келлі Осборн схудла майже на 40 кілограмів. Зірка зізналася, задля того, щоб позбутися такої зайвої ваги, вона зверталася за допомогою до пластичних хірургів.

Знаменитість шокувала прихильників кардинальною зміною зовнішнього вигляду, проте не розсекречувала, яким чином їй вдалося досягти такого приголомшливого результату. Днями у подкасті Декса Голта і Адама Гліна Келлі артистка повідомила, що не обійшлося без втручання пластичних хірургів.

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Келлі розповіла, що їй робили ін'єкції в щелепу та підборіддя. І після цього її друзі та близькі почали помічати, що вона схудла. Осборн каже, що довго йшла до такого результату. Ще два роки тому вона почала правильно харчуватися і повністю відмовилася від алкоголю.

Також зірка зізналася, що наважилася на рукавну гастропластику. Їй провели резекцію шлунка, видаливши 75-80% цього органу. Ефект після такої процедури тримається тільки в тому випадку, якщо постійно тренуватися та відмовитися від шкідливої їжі. Келлі розповіла, якщо не тренуватися та їсти будь-що, то набір ваги неминучий.

Рукавна гастропластика – це лише початок шляху в обраному напрямі. Про це повинен пам'ятати кожен, хто наважується лягти під ніж хірурга. Перед тим, як зробити операцію, я цілий рік готувалася до неї,

– розповіла співачка.

Осборн зізнавалася, що наважилася на радикальні зміни в зовнішності через те, що через зайву вагу їй постійно відмовляли в Голлівуді і вона почувалася "невидимою".