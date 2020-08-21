Популярная британская певица и актриса Келли Осборн похудела почти на 40 килограммов. Звезда призналась, для того, чтобы избавиться от такой лишнего веса, она обращалась за помощью к пластическим хирургам.

Знаменитость шокировала поклонников кардинальным изменением внешнего вида, однако не рассекречивала, каким образом ей удалось достичь такого потрясающего результата. На днях в подкасте Дэкса Голта и Адама Глина Келли артистка сообщила, что не обошлось без вмешательства пластических хирургов.

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Келли рассказала, что ей делали инъекции в челюсть и подбородок. И после этого ее друзья и близкие стали замечать, что она похудела. Осборн говорит, что долго шла к такому результату. Еще два года назад она начала правильно питаться и полностью отказалась от алкоголя.

Также звезда призналась, что решилась на рукавную гастропластику. Ей провели резекцию желудка, удалив 75-80% этого органа. Эффект после такой процедуры держится только в том случае, если постоянно тренироваться и отказаться от вредной пищи. Келли рассказала, если не тренироваться и есть что-либо, то набор веса неизбежен.

Рукавная гастропластика – это только начало пути в выбранном направлении. Об этом должен помнить каждый, кто решается лечь под нож хирурга. Перед тем, как сделать операцию, я целый год готовилась к ней,

– рассказала певица.

Осборн призналась, что решилась на радикальные изменения во внешности из-за того, что из-за лишнего веса ей постоянно отказывали в Голливуде и она чувствовала себя "невидимой".