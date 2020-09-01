Англійському рок-музиканту Оззі Озборну діагностували хворобу Паркінсона ще в лютому 2019 року. За цей час співак не з'являвся на публіці. Днями його сфотографували папараці: Оззі невпізнавано змінився.

Популярного музиканта та фронтмена гурту Black Sabbath Оззі Озборна помітили на вулицях Лос-Анджелеса, коли він їхав автомобілем зі своєю дружиною. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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На світлинах 71-річний Оззі зображений з посивілим волоссям, зачесаним в хвіст. Його дружина в той час займалась покупками в магазині одягу.



Оззі Озборн в автомобілі / Backgrid

Хворобу Паркінсона музиканту діагностували в лютому 2019 року, однак, він про це повідомив лише цьогоріч в січні. А також зазначив, що не збирається покидати шоу-бізнес, а повернеться, коли почуватиметься краще.

Хоча Оззі Озборн не з'являвся на публіці весь час, коли боровся з хворобою, він був з сім'єю на Celebrity Watch Party 23 липня.

Оззі Озборн в автомобілі / Backgrid