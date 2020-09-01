Відомий американський актор та бодібілдер Арнольд Шварценеггер нерідко захоплює підписників своєю бездоганною фізичною формою. 73-річний Арнольд поділився відео, на якому піднімає величезну штангу.

Американський актор Арнольд Шварценеггер займався спортом та бодібілдингом все своє життя. Навіть попри поважний вік, актор займається ним і досі: сідає на шпагат чи піднімає штангу. Актор вкотре здивував шанувальників, опублікувавши відео в інстаграмі.

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На ролику Арнольд постав у своєму домі, позаду нього видно велику кількість штанг. А він, в синій футболці та шортах, робить улюблену вправу – піднімає величезну штангу. Йому вдалось зробити це 8 разів.

Старий, але не застарілий. Тяга до поясу – одна з моїх улюблених вправ. Ось вам трохи мотивації на понеділок,

– підписав відео актор.

Здивовані шанувальники справді наповнились мотивацією від Арнольда Шварценеггера. "Коли 73-річний чоловік піднімає штангу більше разів, ніж ти у свої 20", "Неочікувано захотілося піти потренуватися", "Шукаю собі нового тренера, ним міг би бути ти?", – пишуть фанати у коментарях.