Известный американский актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер нередко восхищает подписчиков своей безупречной физической формой. 73-летний Арнольд поделился видео, на котором поднимает огромную штангу.

Американский актер Арнольд Шварценеггер занимался спортом и бодибилдингом всю свою жизнь. Даже несмотря на почтенный возраст, актер занимается им до сих пор: садится на шпагат или поднимает штангу. Актер в очередной раз удивил поклонников, опубликовав видео в инстаграме.

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На ролике Арнольд появился в своем доме, сзади видно большое количество штанг. А он, в синей футболке и шортах, делает любимое упражнение – поднимает огромную штангу. Ему удалось сделать это 8 раз.

Старый, но не устаревший. Тяга к поясу – одно из моих любимых упражнений. Вот вам немного мотивации на понедельник,

– подписал видео актер.

Удивленные поклонники действительно наполнились мотивацией от Арнольда Шварценеггера. "Когда 73-летний мужчина поднимает штангу больше раз, чем ты в свои 20", "Неожиданно захотелось пойти потренироваться", "Ищу себе нового тренера, им мог бы быть ты?", – пишут фанаты в комментариях.