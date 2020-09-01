Английскому рок-музыканту Оззи Озборну диагностировали болезнь Паркинсона еще в феврале 2019 года. За это время певец не появлялся на публике. На днях его сфотографировали папарацци: Оззи неузнаваемо изменился.

Популярного музыканта и фронтмена группы Black Sabbath Оззи Озборна заметили на улицах Лос-Анджелеса, когда он ехал в автомобиле со своей женой. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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На фотографиях 71-летний Оззи изображен с поседевшими волосами, зачесанными в хвост. Его жена в то время занималась покупками в магазине одежды.



Оззи Озборн в автомобиле / Backgrid

Болезнь Паркинсона музыканту диагностировали в феврале 2019 года, однако, он об этом сообщил только в этом году в январе. А также отметил, что не собирается покидать шоу-бизнес, а вернется, когда будет чувствовать себя лучше.

Хотя Оззи Озборн не появлялся на публике все время, когда боролся с болезнью, он был с семьей на Celebrity Watch Party 23 июля.



Оззи Озборн в автомобиле / Backgrid