Брак Оззи и Шэрон Осборнов в свое время был совсем не идеальным. Одним из событий, подорвавших их отношения, стало нападение музыканта под действием наркотических веществ на свою жену. Случилось это в их спальне.

Лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн неоднократно фигурировал в скандалах. Об одном из таких вспомнила его жена в документальном фильме "Девять жизней Оззи Осборна", который 7 августа выходит в прокат в США. По ее словам, в 1989 году Оззи напал на нее и стал душить, сообщают в Metro.

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Случилось это после того, как Шэрон уложила детей спать и пошла в спальню, где был муж. В один момент Оззи поменялся, бросил в нее стулом и со словами "Мы приняли решение, что ты должна умереть", начал душить жену. Единственное, что спасло женщину, это тревожная кнопка, которая была в их доме. Именно благодаря ей к женщине прибежали на помощь.

Все, о чем я тогда думала, это мои дети. Я ни за что не оставлю своих детей. Это было самое страшное, чего я могла ожидать,

– поделилась воспоминаниями Шэрон Осборн.

После этого инцидента Оззи предъявили обвинение в покушении на убийство жены. Несмотря на семейные проблемы, пара состоит в браке с 1982 года. В 2017-м, на 35-м году совместной жизни, супруги обновили свои брачные обеты. У пары трое детей: Келли, Джек и Эйми. У мужа также есть трое детей от первого брака с Телмой Райли: Джессика, Эллиот и Луи. Добавим, что 71-летний певец Оззи Осборн сейчас страдает болезнью Паркинсона.



Оззи и Шэрон Осборны / Getty Images