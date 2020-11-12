Американська попспівачка Брітні Спірс програла суд про позбавлення батька Джеймса Спірса контролю над її майном. Відтак, 10 листопада суд Каліфорнії під час судового засідання ухвалив рішення залишити батька Брітні її опікуном, як це було раніше.

У суді батько артистки зміг довести, що його донька не зможе справлятись із власними коштами, оскільки до цього часу він зберіг на її рахунках 60 мільйонів доларів. Він переконаний, що його спадкоємиця вже давно би розтратила ці гроші на різні забаганки. Незважаючи на те, що Брітні веде здоровий спосіб життя і покінчила з шкідливими звичками, суд Каліфорнії встав на сторону батька Джеймса Спірса, повідомляє The ​​Sun.

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Тому 38-річна Брітні Спірс і далі залишається "недієздатною". Вона, як і всі попередні 12 років, не зможе самостійно приймати рішення та розпоряджатися власними фінансами. Втім, адвокат співачки Сем Інгем заявив, що у майбутньому суд розгляне клопотання про відсторонення її батька з посади опікуна, а поки Брітні Спірс зарікається більше ніколи не виходити на сцену.

"Моя клієнтка повідомила мені, що боїться свого батька. Вона також заявила, що не виступатиме доти, доки її батько керуватиме її кар'єрою. Ми дійсно перебуваємо на роздоріжжі", – сказав у суді Інгем.

Що відомо про опікунство батька Брітні Спірс?

Вперше він став її опікуном у 2008 році. Після низки скандалів, у яких фігурувала співачка, а також через вживання наркотичних речовин батько співачки взяв керувати її фінансами, посилаючись на нестабільний стан здоров'я доньки.



Брітні Спірс з батьком Джеймсом Спірсом у 2008 році / Getty Images

Тривалий час представники Брітні намагалися відсторонити її батька з посади опікуна, але це так і не вдалося зробити. На сумнівні дії батька також часто звертала увагу мама Брітні Спірс, а молодша сестра співачки – Джеймі Лінн Спірс стала піклувальником статків виконавиці і у разі її смерті стане їхньою спадкоємицею.

У серпні 2020 року зірка подала позов, в якому виказала бажання відсторонити батька від опікунства над нею. Втім, 10 листопада суд задовольнив сторону опікувана. В мережі вже давно ходять чутки, що батько Брітні може назавжди залишитись її опікуном, а також, що він їй забороняє одружуватись на коханому Семові Асгарі та народжувати від нього дітей.