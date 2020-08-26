Молодша сестра Брітні Спірс – Джеймі Лінн Спірс, стала піклувальником статків виконавиці і у разі її смерті стане їхньою спадкоємицею. Тепер вона належить до фонду SJB Revocable Trust, що зберігає усі активи та гроші артистки.

Як повідомили у виданні Us Weekly, згідно із судовими документами, саме молодша сестра Брітні стала піклувальником трастового фонду SJB Revocable Trust, який був створений Брітні 2004 року для захисту її величезних статків і забезпечення майбутнього її синів. І тепер у разі її смерті Джеймі Лінн Спірс зможе володіти всіма активами та статками зірки, а не будь-хто інший.

До теми Сестра Брітні Спірс різко відреагувала на чутки про психічний розлад зірки



Брітні Спірс із сестрою Джеймі Лінн / Фото: Getty Images

Варто додати, що зовсім недавно матір Брітні подала запит до окружного суду Лос-Анджелеса, щоб мати доступ до трасту дочки і контролювати її фінанси. Але, схоже, дії матері не дали результату. У нових документах йдеться про те, що у 2018 році "єдиним бенефіціаром" трасту є Джеймі Лінн, поки 38-річна Брітні Спірс жива.

Нагадаємо, що раніше усі фінанси Брітні контролював її батько Джеймі, однак зірка подала позов, в якому виказала бажання відсторонити батька від опікунства над нею. Хоч опікунство залишилось за батьком, але фінанси тепер контролюватиме її молодша сестра.

Детальніше про всю історію опікунства над Брітні Спірс читайте тут.