Сестра Брітні Спірс отримає всі статки співачки у разі її смерті
Молодша сестра Брітні Спірс – Джеймі Лінн Спірс, стала піклувальником статків виконавиці і у разі її смерті стане їхньою спадкоємицею. Тепер вона належить до фонду SJB Revocable Trust, що зберігає усі активи та гроші артистки.
Як повідомили у виданні Us Weekly, згідно із судовими документами, саме молодша сестра Брітні стала піклувальником трастового фонду SJB Revocable Trust, який був створений Брітні 2004 року для захисту її величезних статків і забезпечення майбутнього її синів. І тепер у разі її смерті Джеймі Лінн Спірс зможе володіти всіма активами та статками зірки, а не будь-хто інший.
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Брітні Спірс із сестрою Джеймі Лінн / Фото: Getty Images
Варто додати, що зовсім недавно матір Брітні подала запит до окружного суду Лос-Анджелеса, щоб мати доступ до трасту дочки і контролювати її фінанси. Але, схоже, дії матері не дали результату. У нових документах йдеться про те, що у 2018 році "єдиним бенефіціаром" трасту є Джеймі Лінн, поки 38-річна Брітні Спірс жива.
Нагадаємо, що раніше усі фінанси Брітні контролював її батько Джеймі, однак зірка подала позов, в якому виказала бажання відсторонити батька від опікунства над нею. Хоч опікунство залишилось за батьком, але фінанси тепер контролюватиме її молодша сестра.