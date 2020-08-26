Младшая сестра Бритни Спирс - Джейми Линн Спирс, стала попечителем состояния исполнительницы и в случае ее смерти станет их наследницей. Теперь она относится к фонду SJB Revocable Trust, который сохраняет все активы и деньги артистки.

Как сообщили в издании Us Weekly, согласно судебным документам, именно младшая сестра Бритни стала попечителем трастового фонда SJB Revocable Trust, который был создан Бритни 2004 года для защиты ее огромного состояния и обеспечения будущего ее сыновей. И теперь в случае его смерти Джейми Линн Спирс сможет владеть всеми активами и доходами звезды, а не кто-либо другой.

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Бритни Спирс с сестрой Джейми Линн / Фото: Getty Images

Стоит добавить, что совсем недавно мать Бритни подала запрос в окружной суд Лос-Анджелеса, чтобы иметь доступ к трасту дочери и контролировать ее финансы. Но, похоже, действия матери не дали результата. В новых документах говорится, что в 2018 году "единственным бенефициаром" траста является Джейми Линн, пока 38-летняя Бритни Спирс жива.

Напомним, что ранее все финансы Бритни контролировал ее отец Джейми, однако звезда подала иск, в котором выразила желание отстранить отца от опекунства над ней. Хотя опекунство осталось за отцом, но финансы теперь будет контролировать ее младшая сестра.

Подробнее о всей истории опекунства над Бритни Спирс читайте здесь.