С начала этого года безумной популярностью пользуется хэштег #freebritney. Поклонницы королевы поп-музыки нулевых пытались добиться отстранения Джеймса Спирса с должности опекуна над Бритни. На днях женщина сама выступила с таким заявлением.

Согласно документам, полученных изданием Us Weekly, 17 августа адвокат Бритни в суде Лос-Анджелеса заявил, что она категорически против того, чтобы отец Джеймс снова стал ее опекуном.

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Звезда также требует передать право распоряжаться своим имуществом Джоди Монтгомери. Последняя стала опекуном Бритни в прошлом году, после конфликта Джеймса с одним из внуков. Однако, суд в начале 2020 года вновь признал артистку недееспособной.

Ни в коем случае не отказываясь от опекунства в будущем, она хочет, чтобы назначение мисс Монтгомери опекуном стало постоянным,

– заявил адвокат.

Суд по представлению адвоката Бритни Спирс должен состояться сегодня, 19 августа.



Бритни Спирс с отцом / Instagram / @britneyspears

Что известно об опекунстве над певицей?

После развода с Кевином Федерлайном, в жизни Бритни наступили тяжелые времена. Она признавалась в употреблении наркотиков, побрили голову после смерти тети.

У девушки начались психические расстройства, поэтому ее отец Джеймс Спирс взял на себя опекунство над певицей. Это произошло в 2008 году.

Несмотря на большое количество концертов, выход альбомов, опекунство над ней и право распоряжаться имуществом Бритни все еще принадлежало ее отцу.

С 2010 года ее фанаты распространяют хэштег #freebritney, ссылаясь на то, что опекунство незаконно. В начале августа Джеймс Спирс заявил, что все это движение начали любители конспирологических историй.

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