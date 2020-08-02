У світі набуває обертів рух #FreeBritneySpears. Прихильники прагнуть звільнити Брітні Спірс від опіки батька, якого називають тираном. Натомість Джеймі Спірс запевняє, що фани навіть не здогадуються, що насправді відбувається з його донькою, а всі звинувачення заперечує.

Актор та батько знаменитої співачки Джеймі Спірс вперше після гучного розголосу в мережі дав відверте інтерв'ю, у якому відреагував на рух #FreeBritneySpears. Як інформує видання Page Six, чоловік заявив, що всі чутки про його суворе опікунство та тиранію – вигадки, а шанувальникам Брітні Спірс варто заспокоїтися, адже особисте життя зірки стосується лише її родини.

До теми Рух #FreeBritneySpears: що не так з опікунством над співачкою

Він наголосив, що вирішити питання з опікунством може лише суд Каліфорнії, а користувачам мережі порадив не шукати підтексти у кожному новому дописі артистки. Зазначимо, фани переконані, що своїми публікаціями Брітні Спірс натякає на необхідність порятунку від надмірної опіки.

Всі ці любителі конспірологічних історій нічого не знають. Вони й гадки не мають, що відбувається насправді. Нехай суд Каліфорнії постановить, як краще для моєї дочки. Нікого більше це не стосується,

– категорично заявив батько співачки.

Крім того, армія прихильників зірки припускає, що тато змушує Брітні Спірс вживати психотропні препарати, аби продовжувати термін опікунства та наживатися на доньці. Джеймі Спірс запевнив, що кожного року звітує в суді за свої витрати, тому красти заощадження співачки просто не міг. Він зізнався, що любить свою дочку, а прихильники, які виступають з погрозами, зірці непотрібні.

"Деяких людей починають переслідувати і навіть надсилають смертельні погрози. Це жахливо. Такі шанувальники Брітні нам не потрібні. Я люблю свою дочку і всіх своїх дітей. Але ця ситуація стосується тільки нас", – оголосив батько Брітні Спірс.

Нагадаємо, нещодавно сестра Брітні Спірс різко прокоментувала чутки про психічний розлад виконавиці. Джеймі Лінн Спірс запевнила, що співачка сильна й спроможна самостійно здолати всі труднощі, а також виступила проти публічного обговорення психічного здоров'я Брітні Спірс.