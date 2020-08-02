В мире набирает обороты движение #FreeBritneySpears. Поклонники стремятся освободить Бритни Спирс от опеки отца, которого называют тираном. Зато Джейми Спирс уверяет, что фаны даже не догадываются, что происходит с его дочерью, а все обвинения отрицает.

Актер и отец знаменитой певицы Джейми Спирс впервые после громкой огласки в сети дал откровенное интервью, в котором отреагировал на движение #FreeBritneySpears. Как информирует издание Page Six, мужчина заявил, что все слухи о его строгом опекунстве и тирании – выдумки, а поклонникам Бритни Спирс стоит успокоиться, ведь личная жизнь звезды касается только ее семьи.

К теме Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей

Он отметил, что решить вопрос с опекунством может только суд Калифорнии, а пользователям сети посоветовал не искать подтексты в каждой новой заметке артистки. Отметим, фаны убеждены, что своими публикациями Бритни Спирс намекает на необходимость избавления от чрезмерной опеки.

Все эти любители конспирологических историй ничего не знают. Они понятия не имеют, что происходит на самом деле. Пусть суд Калифорнии постановит, как лучше для моей дочери. Никого больше это не касается,

– категорически заявил отец певицы.

Кроме того, армия поклонников звезды предполагает, что папа заставляет Бритни Спирс употреблять психотропные препараты, чтобы продлевать срок опекунства и наживаться на дочери. Джейми Спирс заверил, что ежегодно отчитывается в суде за свои расходы, поэтому воровать сбережения певицы просто не мог. Он признался, что любит свою дочь, а поклонники, выступающие с угрозами, звезде не нужны.

"Некоторых людей начинают преследовать и даже присылают смертельные угрозы. Это ужасно. Такие поклонники Бритни нам не нужны. Я люблю свою дочь и всех своих детей. Но эта ситуация касается только нас", – заявил отец Бритни Спирс.

Напомним, недавно сестра Бритни Спирс резко прокомментировала слухи о психическом расстройстве исполнительницы. Джейми Линн Спирс заверила, что певица сильная и способна самостоятельно преодолеть все трудности, а также выступила против публичного обсуждения психического здоровья Бритни Спирс.