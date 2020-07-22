Довкола співачки Брітні Спірс спалахнув сканлад, адже користувачі соцмереж переконані, що зірка знову страждає від психічного розладу й благає врятувати її від контролю батька-опікуна. Поки артистка відмовляється коментувати чутки, з заявою виступила її молодша сестра Джеймі Лінн Спірс.

Поки в мережі активно поширюється рух #FreeBritneySpears, молодша сестра володарки Греммі акторка Джеймі Лінн Спірс відкрито обговорює тему психічних захворювань на особистій сторінці в інстаграмі.

Вона опублікувала допис, яким закликала поважати право на приватність тих, хто страждає від розладів. Проте це не завадило фоловерам порушити тему психічного здоров'я Брітні Спірс, яке обговорюють у пресі. Вони поцікавилися, чому дівчина мовчить про проблеми зіркової сестри.

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Проте Джеймі Спірс не стала підбирати слів й різко відреагувала на чутки про психічний розлад Брітні Спірс. Вона запевнила, що співачка сильна й спроможна самостійно здолати всі труднощі.

Варто зазначити, що акторка так і не спростувала припущення шанувальників, заявивши лише, що сама зірка виступила проти публічного обговорення особистого життя.

У вас немає жодного права робити припущення про мою сестру, а я не маю права говорити про її здоров'я та особисте життя. Вона сильна, невгамовна жінка, яка не знає перешкод – це єдине, що очевидно. Я ніколи не буду пояснювати щось публіці тоді, коли людина, якої це стосується, проти,

– наголосила сестра Брітні Спірс.

У мережі на Джеймі Лінн Спірс накинулися зі звинуваченнями та вимогами пролити світло на ситуацію, яка хвилює прихильників по всьому світу. Проте посилений публічний інтерес до психічного здоров'я співачки аж ніяк не вплинув на позицію її сестри. Вона заявила, що готова взяти удар на себе, але оголошувати чужі думки й судження не буде в жодному разі.

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