З початку цього року шаленої популярності набув хештег #freebritney. Шанувальниці королеви поп-музики нульових намагались добитися усунення Джеймса Спірса з посади опікуна над Брітні. Днями жінка сама виступила з такою заявою.

Згідно з документами, що отримало видання Us Weekly, 17 серпня адвокат Брітні в суді Лос-Анджелеса заявив, що вона категорично проти того, щоб батько Джеймс знову став її опікуном.

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Зірка також вимагає передати право розпоряджатися своїм майном Джоді Монтгомері. Остання стала опікункою Брітні минулого року, після конфлікту Джеймса з одним з внуків. Однак, суд на початку 2020 року знову визнав артистку недієздатною.

Ні в якому разі не відмовляючись від опікунства в майбутньому, вона хоче, щоб призначення міс Монтгомері опікункою стало постійним,

– заявив адвокат.

Суд щодо подання адвоката Брітні Спірс має відбутися сьогодні, 19 серпня.



Брітні Спірс з батьком / Instagram / @britneyspears

Що відомо про опікунство над співачкою?

Після розлучення з Кевіном Федерлайном, у житті Брітні настали важкі часи. Вона зізнавалась у вживанні наркотиків, побрила голову після смерті тітки.

У дівчини почались психічні розлади, через це її батько Джеймс Спірс взяв на себе опікунство над співачкою. Це сталось у 2008 році.

Незважаючи на велику кількість концертів, вихід альбомів, опікунство над нею та права розпоряджатися майном Брітні все ще належало її батьку.

З 2010 року її фанати поширюють хештег #freebritney, зсилаючись на те, що опікунство незаконне. На початку серпня Джеймс Спірс заявив, що весь цей рух почали любителі конспірологічних історій.

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