Американская поп-певица Бритни Спирс проиграла суд о лишении отца Джеймса Спирса контроля над ее имуществом. Следовательно, 10 ноября суд Калифорнии во время судебного заседания принял решение оставить отца Бритни ее опекуном, как это было раньше.

В суде отец артистки смог доказать, что его дочь не сможет справляться с собственными средствами, так как до этого времени он сохранил на ее счетах 60 миллионов долларов. Он убежден, что его наследница уже давно бы растратила эти деньги на различные прихоти. Несмотря на то, что Бритни ведет здоровый образ жизни и покончила с вредными привычками, суд Калифорнии встал на сторону отца Джеймса Спирса, сообщает The Sun.

Интересно Движение #FreeBritneySpears: что не так с опекунством над певицей

Поэтому 38-летняя Бритни Спирс продолжает оставаться "недееспособной". Она, как и все предыдущие 12 лет, не сможет самостоятельно принимать решения и распоряжаться своими финансами. Впрочем, адвокат певицы Сэм Ингэм заявил, что в будущем суд рассмотрит ходатайство об отстранении ее отца с должности опекуна, а пока Бритни Спирс зарекается больше никогда не выходить на сцену.

"Моя клиентка сообщила мне, что боится своего отца. Она также заявила, что не будет выступать до тех пор, пока ее отец будет руководить ее карьерой. Мы действительно находимся на распутье", – сказал в суде Ингэм.

Что известно об опекунстве отца Бритни Спирс?

Впервые он стал ее опекуном в 2008 году. После ряда скандалов, в которых фигурировала певица, а также из-за употребления наркотических веществ отец певицы взялся управлять ее финансами, ссылаясь на нестабильное состояние здоровья дочери.

Бритни Спирс с отцом Джеймсом Спирсом в 2008 году / Getty Images

Долгое время представители Бритни пытались отстранить ее отца от должности опекуна, но это так и не удалось. На сомнительные действия отца также часто обращала внимание мама Бритни Спирс, а младшая сестра певицы – Джейми Линн Спирс стала попечителем состояния исполнительницы и в случае ее смерти станет его наследницей.

В августе 2020 года звезда подала иск, в котором выразила желание отстранить отца от опекунства

над ней. Впрочем, 10 ноября суд удовлетворил сторону опекуна. В сети уже давно ходят слухи, что отец Бритни может навсегда остаться ее опекуном, а также, что он ей запрещает выходить замуж за возлюбленного Сэма Асгари и рожать от него детей.