Бывший менеджер Бритни Спирс Эндрю Воллет рассказал о том, что популярная американская певица может остаться под опекунством до конца своей жизни. Он рассказал, что все это в ее интересах.

Эндрю Уоллет, бывший менеджер по недвижимости и адвокат Бритни Спирс, дал эксклюзивное интервью изданию The Daily Mail. Он рассказал о том, может ли американская певица лишиться опекунства.

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Мужчина заявил, что, скорее всего, Бритни может находиться под опекой до конца своей жизни. Но и добавил, что это в ее интересах, поскольку опекунство должно идти на пользу 38-летней артистке.

Если бы Бритни не была знаменитой, таких разговоров бы вообще не было. Важнейший вопрос заключается в том, отвечает ли опекунство ее интересам. Его мы всегда должны себе ставить, и я верю, что опекунство все еще в ее интересах,

– рассказал Эндрю Воллет.

Адвокат считает, что сейчас самым главным является вопрос того, хочет ли Бритни Спирс находиться под опекунством. Он также заявил, что массовое движение Free Britney – это заговор и желание определенных людей продвигать свои интересы.

Эндрю объяснил, что отец хочет только поддержать ее. Защита активов Бритни очень важна, а сама певица очень легко поддается давлению. Поэтому опекунство может быть для нее своеобразной помощью.

На вопрос, возможно ли продолжение сольной карьеры Спирс, Эндрю сказал, что ей уже это надоело. "Опека не может заставить ее делать то, чего она не хочет. Отец хочет лишь защитить ее. Если она не хочет работать, ей не нужно это делать. Никто не может ее заставить. Некоторые могут находиться под опекой всю свою жизнь. Я не говорю, что именно так произойдет с Бритни, но это возможно".