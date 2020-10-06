Отношения между разведенными Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли обострились после слухов о романе мужа с молодой моделью. Конфликт в очередной раз отразился и на воспитании детей, находящихся в большей опеке Джоли. Теперь актер требует такой же опеки над детьми для себя, ведь ему выделили гораздо меньше времени на их воспитание по сравнению с экс-супругой.

Как сообщили инсайдеры в издании ET Online, Брэд Питт намерен установить совместную опеку и хочет проводить с детьми столько же времени, сколько проводит с ними Джоли. Он не соглашается со всеми ее решениями и без суда они не могут решить свои вопросы. Следовательно, мужчина обратился в суд. Судебное заседание должно было состояться вчера, 5 октября, но его по неизвестным причинам отложили.

К слову Джоли запретила Брэду Питту видеться с детьми после отпуска с новой возлюбленной: причина

Сейчас шестеро детей пары все время проводят с Анджелиной Джоли, в то время как у Питта право посещать их исключительно под наблюдением семейного психолога. Мужчина понимает, что его жена хочет только лучшего для потомков, но мириться с таким отношением к нему, как к отцу, он не хочет.

Что интересно, в издании добавляют, что несмотря на установленные временные рамки для посещения детей у каждого из родителей, последние 4 года, пока длился развод, никто расписания не соблюдал.

Как Джоли отреагировала на новый роман Питта?

В конце августа Брэд Питт отправился во Францию ​​для рекламы розового шампанского собственного производства. В рабочую поездку он пригласил 27-летнюю модель Николь Потуральски, с которой попал в объектив папарацци в аэропорту Парижа. Влюбленные остановились в имении Шато Мираваль, в котором актер женился на Джоли. По словам западных СМИ, экс-супруга была разъярена выходкой Питта. Если раньше родители шести детей пытались наладить отношения благодаря психологу, то теперь они прекратили семейную терапию.

Также в прессе появлялась информация, что Джоли не интересует новый роман бывшего, если он не будет касаться общих детей бывших супругов. Но, похоже, ситуация крайне обострилась. Вероятно, Джоли не может забыть случая, когда якобы актер в нетрезвом состоянии поднял руку на их старшего сына Мэддокса. Именно поэтому, вероятно, женщина решила подать на развод в 2016 году. Сейчас бракоразводный процесс продолжается.