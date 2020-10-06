Стосунки між розлученими Бредом Піттом та Анджеліною Джолі загострились після чуток про роман чоловіка з молодою моделлю. Конфлікт вкотре відбився і на вихованні дітей, які перебувають у більшій опіці Джолі. Тепер актор вимагає такої ж опіки над дітьми для себе, адже його виділили значно менше часу на їхнє виховання у порівнянні з ексдружиною.

Як повідомили інсайдери у виданні ET Online, Бред Пітт має намір встановити спільну опіку і хоче проводити з дітьми стільки ж часу, скільки проводить з ними Джолі. Він не погоджується з усіма її рішенням і без суду вони не можуть вирішити свої питання. Відтак, чоловік звернувся до суду. Судове засідання мало відбутись вчора, 5 жовтня, але його з невідомих причин відклали.

До слова Джолі заборонила Бреду Пітту бачитись з дітьми після відпустки з новою коханою: причина

Наразі шестеро дітей пари весь час проводять з Анджеліною Джолі, в той час як Пітт має право відвідувати їх виключно під наглядом сімейного психолога. Чоловік розуміє, що його дружина хоче лише найкращого для нащадків, але миритись з таким ставленням до нього, як до батька, він не хоче.

Що цікаво, у виданні додають, що незважаючи на встановлені часові рамки для відвідин дітей у кожного з батьків, останні 4 роки, поки тривало розлучення, ніхто розкладу не дотримувався.

Як Джолі відреагувала на новий роман Пітта?

Наприкінці серпня Бред Пітт відправився у Францію для реклами рожевого шампанського власного виробництва. У робочу поїздку він запросив 27-річну модель Ніколь Потуральські, з якою потрапив в об'єктив папараці в аеропорту Парижа. Закохані зупинились у маєтку Шато Міраваль, у якому актор одружувався з Джолі. За словами західних ЗМІ, ексдружина була розлючена витівкою Пітта. Якщо раніше батьки шести дітей намагались налагодити стосунки завдяки психологу, то тепер вони припинили сімейну терапію.

Також у пресі з'являлась інформація, що Джолі не цікавить новий роман колишнього, якщо він не буде стосуватись спільних дітей експодружжя. Але, схоже, ситуація вкрай загострилась. Ймовірно, Джолі не може забути випадку, у якому начебто актор напідпитку підняв руку на їхнього старшого сина Меддокса. Саме через це, ймовірно, жінка вирішила подати на розлучення у 2016 році. Наразі шлюборозлучний процес триває.