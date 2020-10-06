Колишній менеджер Брітні Спірс Ендрю Воллет розповів про те, що популярна американська співачка може залишитися під опікунством до кінця свого життя. Він розповів, що все це в її інтересах.

Ендрю Воллет, колишній менеджер з нерухомості та адвокат Брітні Спірс дав ексклюзивне інтерв'ю виданню The Daily Mail. Він розповів про те, чи може американська співачка позбутися опікунства.

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Чоловік заявив, що, скоріш за все, Брітні може перебувати під опікою до кінця свого життя. Але й додав, що це в її інтересах, оскільки опікунство має йти на користь 38-річній артистці.

Якби Брітні не була знаменитою, таких розмов би взагалі не було. Найважливіше питання полягає в тому, чи відповідає опікунство її інтересам. Його ми завжди повинні собі ставити, і я вірю, що опікунство все ще в її інтересах,

– розповів Ендрю Воллет.

Адвокат вважає, що зараз найголовнішим є питання того, чи хоче Брітні Спірс перебувати під опікунством. Він також заявив, що масовий рух Free Britney – це змова та бажання певних людей просувати свої потреби.

Ендрю пояснив, що батько хоче лише підтримати її. Захист активів Брітні є дуже важливим, а сама співачка дуже легко піддається тиску. Тому опікунство може бути для неї своєрідною допомогою.

На запитання, чи можливе продовження сольної кар'єри Спірс, Ендрю сказав, що їй вже це набридло. "Опіка не може змусити її робити щось, чого вона не хоче. Батько хоче лише захистити її. Якщо вона не хоче працювати, їй не потрібно це робити. Ніхто не може її змусити. Деякі можуть перебувати під опікою все своє життя. Я не кажу, що саме так станеться і з Брітні, але це можливо".