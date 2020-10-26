Известная американская певица Бритни Спирс уже более десяти лет находится под опекунством своего отца. Недавно визажистка исполнительницы рассказала о том, что ее опекун не позволяет Бритни выходить замуж или же родить детей.

Одна из популярных американских визажисток Макси, которая в свое время работала с поп-исполнительницей Бритни Спирс, на днях приняла участие в подкасте Calababes. Там она рассказала о том, что певицу держат в жестких условиях и не позволяют даже выходить замуж.

Стоит знать Бритни Спирс может остаться под опекунством отца до конца жизни

Макси рассказала, что Бритни не может выходить замуж или родить детей. Также ее отец контролирует, с кем она контактирует и дружит. К тому же, визажистка сравнила жизнь певицы с сериалом-антиутопией "Рассказ служанки".

До сих пор они все еще контролируют, будет у нее ребенок или нет, выйдет она замуж или нет, с кем она будет дружить. Вещи в стиле "Рассказа служанки" мешают ей завести ребенка. Не могу об этом подробно рассказать, но скажу точно: она уже родила бы малыша,

– рассказала Макси.

Визажистка также добавила, что если бы Бритни не была на попечении, то, скорее всего, она бы вышла замуж за Сэма Асгари. Сэм – бойфренд певицы, фитнес-тренер и модель. Их роман начался в конце 2016 года. Макси рассказала, что отец исполнительницы был против Сэма, поэтому ему пришлось пройти сквозь "настоящий ад", чтобы встречаться с Бритни.

Напомним, что 14-летнему сыну поп-звезды Джеймсу Федерлайну понравился мамин бойфренд. "Мне нравится Сэм. Он хороший, добрый. Он действительно хороший чувак".

Визажистка подытожила тем, что ситуация Бритни Спирс "печальная", но она постепенно улучшается. По словам Макси, певица раньше не могла пользоваться социальными сетями, но теперь имеет к ним доступ и гораздо больший контроль.