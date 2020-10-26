Відома американська співачка Брітні Спірс вже більше десяти років знаходиться під опікунством свого батька. Нещодавно візажистка виконавиці розповіла про те, що її опікун не дозволяє Брітні одружитися або ж народити дітей.

Одна з популярних американських візажисток Максі, яка свого часу працювала із поп-виконавицею Брітні Спірс, днями взяла участь в подкасті Calababes. Там вона розповіла про те, що її тримають в жорстких умовах та не дозволяють навіть одружитися.

Варто знати Брітні Спірс може залишитися під опікунством батька до кінця життя

Максі розповіла, що Брітні не може одружитися чи народити дітей. Також її батько контролює, з ким вона контактує та дружить. До того ж, візажистка порівняла життя співачки до серіалу-антиутопії "Розповідь служниці".

Дотепер вони все ще контролюють, буде у неї дитина чи ні, вийде вона заміж чи ні, з ким вона буде дружити. Речі в стилі "Розповіді служниці" заважають їй завести дитину. Не можу про це докладно розповісти, але скажу точно: вона вже народила б малюка,

– розповіла Максі.

Візажистка також додала, що якби Брітні не була під опікою, то, швидше за все, вона б одружилась з Семом Асгарі. Сем – бойфренд співачки, фітнес-тренер та модель. Їхній роман закрутився в кінці 2016 року. Максі розповіла, що батько виконавиці був проти Сема, тому йому довелося пройти крізь "справжнє пекло", щоб зустрічатися з Брітні.

Нагадаємо, що 14-річному синові поп-зірки Джейдену Федерлайну сподобався мамин бойфренд. "Мені подобається Сем. Він хороший, добрий. Він дійсно хороший чувак".

Візажистка підсумувала тим, що ситуація Брітні Спірс "сумна", але вона поступово покращується. За словами Максі, співачка раніше не могла користуватися соціальними мережами, але тепер має до них доступ та набагато більший контроль.