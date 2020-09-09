Сексапільна британська модель Демі Роуз не перестає дивувати шанувальників відвертими світлинами. 25-річна фотомодель завела мережу відвертим кадром.

Британка не соромиться показувати свої принади понад 14-мільйонній аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Дівчина любить публікувати сміливі фото, на яких позує в мінімальній кількості одягу.

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Демі Роуз продемонструвала сміливий образ, одягнувши боді на довгий рукав з глибоким декольте, яким ледь прикриває груди. Свій спекотний образ модель довершила ботфортами на каблуках Dior.

Розкішне довге волосся Роуз вклала у хвилясті локони. На обличчі Демі зробила бездоганний макіяж з нюдовою помадою на губах.



Демі Роуз у звабливому боді / Instagram / @demirose

Варто зазначити, що ріст фотомоделі всього лише 157 сантиметрів, втім це аж ніяк не заважає її популярності. На фотосесії гаряча брюнетка продемонструвала еротичний кадр, на якому читає журнал та хизується пишними сідницями.



Демі Роуз демонструє бездоганне тіло / Instagram / @demirose