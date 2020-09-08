Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, продовжує розбурхувати мережу спекотними знімками. Артистка радо ділиться в мережі світлинами, де у відвертих вбраннях хизується розкішною фігурою.

Виконавиця опублікувала спекотний кадр на особистій інстаграм-сторінці. NK не соромиться показувати принади свого тіла та оголюватися перед камерою. Після тріумфальної прем'єри кліпу зірка приймала сонячні ванни на подвір'ї власного заміського будинку.

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Навіть у насичені робочі дні Настя не забуває про себе та знаходить час для відпочинку. Вона не втрачає нагоди і насолоджується теплими днями, на зміну яким незабаром прийде похмура осінь.

На черговому знімку для особистого акаунту Каменських постала у надзвичайно сексуальній позі. Вона також вибрала ракурс, що гарно підкреслив її довгі стрункі ніжки. NK позувала перед камерою у білому купальнику, верх якого закцентував увагу на пишних грудях, а трусики з високою посадкою – на витонченій талії.

Волосся знаменитість вклала у звичні кучері, а на обличчя не наносила косметику, демонструючи натуральну красу. Завершила звабливий образ оригінальними сонцезахисними окулярами.



Настя Каменських у білому купальнику / Instagram / @kamenskux