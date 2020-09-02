Успішна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вкотре розбурхала мережу серією еротичних фото. Вона поділилася сексапільними кадрами, де позує мокрою та демонструє усю свою звабливість.

Настя Каменських не перестає вражати фоловерів. Понад 5-мільйонна аудиторія підписників на її особистій сторінці в інстаграмі з нетерпінням чекає на нові публікації. І артистка не змушує шанувальників довго очікувати. Вона часто поширює нові світлини та ділиться запальними роликами.

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У перші дні осені зірка сумує за літом та продовжує ділитися спекотними кадрами. Виконавиця обожнює проводити час на березі океану та насолоджуватися промінчиками сонця.

Знаменитість поширила серію звабливих фото, де позує у сексапільному купальнику світлого кольору із цікавим принтом. Вбрання підкреслило її пишні груди та зробило акцент на ідеальній золотистій засмазі. Зірка доповнила пляжний образ мінімалістичними підвісками та сережками. На обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.

Неймовірної спекотності світлинам додає те, що NK постала перед камерою мокрою. Та особливо привертає увагу шматочок соковитого кавуна, який Настя тримає в руці, еротично смакуючи.

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Така публікація викликала активні обговорення серед фоловерів в коментарях. Багато користувачів зазначають, що фото виглядають дуже вульгарно: "Настю, гарно, але тобі не пасує. Якось вульгарно", "Заміж вийшла! Кого намагаєшся звабити? Дуже вульгарно та не естетично", "Вульгарщина", "Вульгарно. Жах". Проте фанати Каменських відзначили, що вона, як завжди, виглядає неперевершено і висловили своє захоплення: "Клас", "Настюшо, ти дуже "смачна крихітка"", "Красуня".