Успешная украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, в очередной раз взбудоражила сеть серией эротических фото. Она поделилась сексапильными кадрами, где позирует мокрой и демонстрирует всю свою сексапильность.

Настя Каменских не перестает поражать фолловеров. Пятимиллионая аудитория подписчиков ее страницы в Инстаграме с нетерпением ждет новых публикаций. И артистка не заставляет поклонников долго ждать. Она часто постит новые фотографии и делится зажигательными роликами.

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В первые дни осени звезда скучает по лету и продолжает делиться жаркими кадрами. Исполнительница обожает проводить время на берегу океана и наслаждаться лучиками солнца.

Знаменитость запостила серию обольстительных фото, где позирует в сексуальном купальнике светлого цвета с интересным принтом. Наряд подчеркнул ее пышную грудь и сделал акцент на идеальном золотистом загаре. Звезда дополнила пляжный образ минималистическими подвесками и серьгами. На лицо она не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой.

Невероятной сексуальности фотографиям придает то, что NK предстала перед камерой мокрой. Но особенно привлекает внимание кусочек сочного арбуза, который Настя держит в руке, эротично смакуя.

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Такая публикация вызвала активные обсуждения среди фолловеров в комментариях. Многие пользователи отмечают, что фото выглядит очень вульгарно: "Настя, хорошо, но тебе не подходит. Как-то вульгарно", "Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить? Очень вульгарно и не эстетично", "Пошлятина", "Вульгарно. Ужас". Однако фанаты Каменских отметили, что она, как всегда, выглядит великолепно и выразили свое восхищение: "Класс", "Настюша, ты очень "вкусная малышка"", "Красотка".